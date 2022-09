Tartu linnavalitsuses alustavad tööd Salme kultuurikeskuse endine juht ja ülikooli endine kantsler

Tartu linnapea Urmas Klaas sõnas, et linnavalitsuse meeskond täieneb kahe tugeva erialainimesega. «Uutel osakonnajuhatajatel on mitmekülgne kogemus oma valdkonnas ja terviklik nägemus, kuidas nad saavad kaasa aidata Tartu linna arengule. Arvestades peatset kultuuripealinna aastat, kuid samas ühiskondlikult ja majanduslikult väga keerulisi aegu, on mõlemal osakonnajuhatajal täita väga oluline roll,» lisas linnapea.

Peatne rahandusosakonna juhataja Meelis Luht on lõpetanud Tartu ülikooli turunduse ja kaubanduse erialal. Aastatel 2017–2019 oli Luht Tartu ülikooli kantsler. Lisaks on ta töötanud ajalehes Postimees majandusajakirjanikuna ning meediaettevõttes Eesti Meedia finants- ja multimeedia direktorina.

Luhti sõnul on Tartu linna rahandusolukord praegu väga heas seisus. «Tulevikus peaks eesmärk olema nii ambitsioonikas, et koostöös kohaliku IT-kogukonnaga tulla välja lahendustega, mida ärifestivalil Startup Day kogu maailmale näidata.»

Rahandusosakonna juhataja konkursil osales 13 kandidaati. Senine rahandusosakonna juhataja Külli Lust siirdus augusti lõpus pensionile.

Kultuuriosakonna juhatajana tööd alustav Sten Svetljakov on lõpetanud Tallinna ülikooli rekreatsiooni erialal ning on lõpetamas Tartu ülikoolis kultuurikorralduse magistriõpet. Viimastel aastatel on ta töötanud Tallinna Salme kultuurikeskuse direktorina. Enne seda oli ta ametis Põhja-Tallinna valitsuses peaspetsialisti, kultuuriosakonna juhataja ja linnaosavanema asetäitjana. Lisaks on ta mitmete kogukondlike algatuste ellukutsuja, sealhulgas Ukraina sõjapõgenikke abistava MTÜ Käsikäes Ukrainlastele üks asutajatest ja juhatuse liige.

Svetljakovi sõnul on üks olulisemaid sündmusi lähitulevikus Tartu kultuurielus Euroopa kultuuripealinna aasta. «2024. aasta on Tartu ja Lõuna-Eesti jaoks erakordne ning selleks valmistumisel on tehtud juba väga head tööd. Peame enda jaoks talletama saadavad kogemused ja kasutama rohkeid kultuuripealinnaga kaasas käivaid võimalusi, et Tartu kultuurielu hoida ikka püsivas liikumises ja arengus.»