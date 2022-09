Rahvusvaheline rohesihtkohtade konkurss tunnustas taas Tartut

Tartu osales sel aastal konkursil Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendiga. Juhend valmis SA Tartu 2024 ning konsultatsiooniettevõtte Acento koostööna, ning see on praktiline abivahend igale ürituse korraldajale. Juhendi abil on sündmuskorraldajal võimalik üles leida võimalused, kuidas olla oma tegevustes keskkonnahoidlikum.

Kõik kultuuripealinna Tartu 2024 programmi kuuluvad üritused on korraldatud keskkonnahoidlikult ning juba alates 2022 juulist on eesmärgiks, et kõik Tartu avalikus ruumis korraldatavad üritused lähtuks juhendi minimaalsetest nõuetest.

«Et soovime kultuuripealinnana silma paista just keskkonnasõbraliku sündmuskorraldusega, on roheliste sündmuste juhise jõudmine 100 parima eduloo hulka selge märk, et oleme oma sihid ja sammud õigesti seadnud,» ütles Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg.

Rohesihtkohtade nimekirja valimise eelduseks on silmapaistev edulugu, millest on ka teistel kestlikel turismisihtkohtadel õppida. 2020. aastal pälvis Tartu samal konkursil teise koha keskkonna ja kliima kategoorias, kui tunnustamist leidis ülelinnaline rattaringlus ja eestimaise rohegaasiga sõitvad linnaliinibussid. 2021. aastal esitati Tartu edulooks Autovabaduse puiestee, mis nomineeriti keskkonna ja kliima kategoorias kuue parima hulka.

Green Destinations Stories Awards auhinnatseremoonia toimus 27. septembril Ateenas.