Tartu ülikooli väärikate õppijate uue õppeaasta tähelepanu keskendub keskkonnale

Loengutel ja seminaridel käsitletakse aktuaalseid ja silmaringi laiendavaid teemasid. Uuel õppeaastal on tähelepanu all keskkonnateadlikkuse ja -hoiuga seotud teemad ning programmide koostamisel tehakse koostööd Keskkonnaametiga.

Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen rõõmustas, et uut õppeaastat saab alustada auditooriumis.

«Ma usun, et väärikate ülikooli programmides õppijad on viimastel aastatel lisaks konkreetsete teadmiste omandamisele arendanud oma digioskusi Zoomi seminaridel ja arvutikursustel osalemise või veebiloengute vaatamise kaudu,» ütles ta. «Kuid lisaks loengute kuulamisele on väärikatele oluline ka suhtlemine kursusekaaslastega, kogemuste jagamine ja inspiratsiooni saamine.»