UTLIB 220 ⟩ Raamatukogu vajab kataloogi nagu õhku

Tartu ülikooli raamatukogu töötajad ja külastajad kasutavad tavaliselt elektronkataloogi. Kuid leidub neidki, kes peavad lugu eelmise põlvkonna kataloogist. See koosneb tugevast paberist kaartidest, millele on kindlate reeglite järgi trükitud või käega kirjutatud raamatute ja ajakirjade, aga samuti teiste teavikute bibliograafilised andmed ehk kirjed.

Kaardid on paigutatud väikestesse sahtlitesse. Kui need õige kartoteegikapi juures õigest kohast lahti tõmmata ja sõrmede alt läbi lasta, leiab otsitava küllaltki kiiresti üles. Sinna on pandud kirja raamatu autor, pealkiri ja muud andmed ning kindlasti kohaviit.