PILDID ⟩ Vana nakkushaigla moodne teisik valmis kõigi probleemide kiuste

Pikki aastaid tartlaste seas tülisid ja vaidlusi tekitanud Lina tänava arendus on hoo sisse saanud. 2019. aastal lammutati tulekahjudes tugevalt kannatada saanud vana nakkushaigla hoone, selle asemele hakati ehitama suurt kortermaja, mis on praeguseks valmis. Kortermaja valmimine on alles esimene samm, lähitulevikus ehitatakse ümber ka teised krundil asuvad hooned.