Aime Jõgi: soojuspump äratab mu keset ööd – õige hetk, et käima panna pesumasin

«Elukogemus ütleb, et elame need rasked ajad üle. Küsimuseks jääb, kui kaua suudame oma tuju eluterve huumoriga üleval hoida ja kas paatoslik sõnamulin, mille eetrisse laskmiseks on kulutatud kõikide eurooplaste raha, maailma kliimakaitset kuidagigi tugevdab.»