Erkki Bahovski: Tartu karu ja muud loomad

Juba ammu on kõlanud hääled, mille järgi valglinnastumine kaotab erinevuse linna ja maa vahel. Sajandeid ei pea linna enam ümbritsema müüriga, et vallutajatele vastu seista. Nüüd on aga transpordiühendused, internet ja koroonapandeemia ajal võimendunud kaugtöö muutnud piiri linna ja maa vahel eriti häguseks. Muidugi on linnas majad ja maal mets, aga kui mõelda sellele, mille kaudu inimesed enda identiteeti määratlevad, läheb lugu keerulisemaks. Paljud elavad maal, aga töötavad linnas. Paljudel on eluase nii maal kui ka linnas. Kas nad on nüüd maa- või linnaelanikud? Vaevalt et nad ise oskaksid sellele küsimusele ammendavalt vastata.