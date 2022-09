Suri rahvaluuleteadlane Ruth Mirov

Kolleegid Eesti kirjandusmuuseumist on kirjutanud nekroloogi, kus on märgitud, et Ruth Mirov (Treufeldt) on pärit Viljandist, tema koolitee algas Viljandi haridusseltsi tütarlaste gümnaasiumis ning jätkus aasta hiljem Nõmmel, kuhu perekond elama kolis. Nõmme gümnaasiumile järgnesid õpingud Tartu ülikoolis, mille ta lõpetas 1961 ja sai filoloogi elukutse. Lisaks sellele on ta õppinud kaugõppes Tallinna pedagoogilises instituudis eesti keelt ja kirjandust – kuni aastani 1969.