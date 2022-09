Inimesegeneetika konverentsi esinejad arutlevad teemadel bakteritest neurobioloogiani

Eraldi sessioon on suunatud noortele teadlastele, mis annab neilegi võimaluse tutvustada laiale avalikkusele oma teadustöid. Konverentsi lõpetab ettevõtlussessioon, mis näitab ühelt poolt, kuidas teadustulemusi praktikas rakendada. Teisalt on see hariva sisuga neile, kes tahaksid oma teadustööd kommertsialiseerida ja vajaksid enam teadmisi tugimeetmete osas.

Eesti inimesegeneetika ühingu presidendi Neeme Tõnissoni sõnul arenevad geneetikateadus ning selle rakendused Eestis kiirel sammul. «Inimesegeneetika on üha arenev interdistsiplinaarne valdkond ja just seetõttu saame igal aastal kuulajatele pakkuda midagi uut ja huvitavat,» ütles Tõnisson. «Rõõm on näha, et ka tervishoiuvaldkonna ettevõtete töötajate ning arstide seas on osalemishuvi aasta aastalt kasvanud.»