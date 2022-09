Isamaa ja EKRE algatasid umbusalduse avaldamise Elva vallavalitsusele

«Vallavalitsus on eelarvestrateegia ja arengukavaga sisuliselt tunnistanud Elva valla investeerimisvõimetuks,» selgitas Koppel. «Ujula ehitamine on lükatud määramatusse tulevikku. Vallajuhid küll möönavad, et investeerimisvõimekust saaks tõsta, kärpides püsikulusid, kuid samas ei olda nõus kärpeid tegema.»