Jüri Laurson: Eestis tuleb ellu äratada põlevkivigaasi tootmine

Piinlik on olnud näha Alexela ja Eleringi kemplusi Paldiskis rajatava kalli LNG terminali rajamisel. Meile, tarbijaile, selgitatakse, et LNG on kallim Venemaalt ostetud maagaasist, kuid vaatamata kallile hinnale aitab see tarbijaid, kel pole veel kukkur tühi, külma talve kuidagi üle elada.