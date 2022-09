Aet Raukas: internet ravimite infoga on õnneks leiutatud

Nagu kõik, mis puudutab ravimite tootmist, transportimist, müümist ja reklaamimist, on ka patsiendi infolehe kohta käiv rangelt reguleeritud. Infolehe eesmärk on edastada ravimiteavet, et ravimit kasutataks ohutult ja efektiivselt. Euroopa Liidus ei tohi turustada ravimit, mille pakendisse ei ole lisatud infolehte. See on seadusest tulenev nõue ning seetõttu on ka ranged ettekirjutused. Muu hulgas on ette kirjutatud nii selle ülesehitus kui sõnavara.