Elvas koolimaja vastas olev sõjahaud ja monument ootavad oma järge, et need avalikust ruumist eemaldada.

Valitsus otsustas suvel, et punamonumendid tuleb avalikust ruumist eemaldada. Siiski pole see Tartumaa omavalitsuste juhtide sõnul nii kerge, kui pealtnäha paistab. Näiteks Elva vald on saanud selleks kaitseministeeriumilt nõusoleku, kuid sõjahaua säilmete ümbermatmiseni ei jõuta enne uut aastat.