Kaur Alttoa esitles kogumikku nelja aastakümne artiklitest

Üritust juhtinud ja sõnavõtjad sisse juhatanud muuseumi direktor Mariann Raisma on Kaur Alttoa õpilane. Seda on ka Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu esinaine Merike Kurisoo, kelle sõnul on Alttoa Eesti kunstiteaduses väga erilisel kohal, sest ta on peamine traditsioonide ja järjepidevuse hoidja, kui rääkida meie keskaja kunstiajaloost.