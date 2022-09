Monumendi eemaldamine andis tõuke mõisapargi kasimiseks

Raadi mõisapargi alal on vanad põlispuud ohtlikult kallakil. Hooldamata alal tuleb ette nii okste kui ka puude murdumist.

Raadi mõisa ajaloolises pargis avatakse täna õhtul varem punamonumendi all olnud ala, mis on nüüdseks saanud uue haljastuse. Hoolikalt silutud platsi kõrval hakkab varasemast veel enam silma võssa kasvanud pargiaala. Ent on lootust muutusteks.