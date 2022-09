Bruus sõlmis lepingu Ronaldo sponsoriga

Tartu spordiseltsis Kalev Kersti ja Mehis Viru käe all treeniva Bruusi uus toetaja valmistab treeningutest taastumiseks mõeldud seadmeid.

«Mul on väga hea meel, et nad minuga ühendust võtsid ja tahavad mind toetada. Need vahendid aitavad mul kindlasti palju paremini trennidest taastuda ja võistlusteks valmistuda,» ütles Bruus.