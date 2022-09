Roman Fosti plaanib Tartu linnamaratoni võita ja püsitada uue rajarekordi

Maratoniks valmistudes rääkis Fosti, et oma eelviimasele nii-öelda tõsisele maratonile läheb ta vastu õnnelikult. Siht on seatud küll võidule ja rekordi püstitamisele, kuid need pole jooksu ainsad eesmärgid.

«Tartus olen lõpetanud bakalaureuse, iga tänavalõik on tuttav, nii et tahaks korra uuesti üle vaadata, mis siin linnas ka muutunud on,» rääkis ta. Fosti leiab, et Tartu on nooruslik linn ja seetõttu jätab elava mulje, sest kuskil ikka keegi elab kaasa.