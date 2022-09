Enriko Talvistu: Toomkiriku varemete minemine

Tartu vanalinna arhitektuuri vanemad näited on vaevalt 250 aastat vanad ning enamik neist vaid 150 aastat vanad. Mõelgem nendele arvudele, pidades silmas Tartu esmamainimist kroonikates 1030. aastal, mille juubelit pea tähistame. Kuulsusrikkast ja arvatavasti pildilt ilusast keskajast, see on 750 aasta tagusest ajast, säilisid meie ajani vaid toomkiriku ja Jaani kiriku varemed. Jätame linnamüüri säilmed arhitektuuri vallast kõrvale.

Jaani kiriku hinnalisim terrakotaskulptuuride taastamise programm on tänini lõpetamata. Toomkiriku varemete pealt konserveerimine on enam-vähem lõpetatud, ehkki tellisetükke pudeneb tänini ning praod sammastes tekitavad ärevust. Õnneks varemete pinnaseline aluspõhi pole vajuv, vaid stabiilne võrreldes all-linna Jaani kiriku omaga. Ometi on siiani lõpetamata toomkiriku algse põrandatasandi väljakaevamine ja katmine sobiva tellis- või muust materjalist plaadistikuga. Sealne kruus on ju vaid ajutine lahendus.