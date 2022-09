Elva keskväljakule jõuab laulupeoteemaline rändnäitus

Näituse pidulik avamine on esmaspäeval, 26. septembril kell 19 Elva keskväljakul. Sõna saab Eesti rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister ja Elva vallavalitsuse esindaja ning kohalikud kollektiivid esitavad meeleoluka kontserdiprogrammi. Näitust «Laulupeo teekond läbi aja» eksponeeritakse Elvas 20. novembrini.

Rändnäitus on liikvel olnud 15. jaanuarist. Selle esimene võõrustaja oli Tõrva. Elvasse jõudis näitus Põlvast ning enne seda on inimesed saanud seda nautida Võru ja Otepää keskväljakul. Enne jõuluaega jõuab väärikas ülespanek Viljandisse. Näituse koostas ajaloolane Jaak Juske koostöös fotomuuseumi ja Tallinna kultuuri- ja spordiametiga. Näitusel eksponeeritakse üldlaulupidude rongkäikude fotosid aastatest 1896–2014 ning see koosneb 72 suurest tahvlist mõõtudes 2 x 2,5 meetrit.