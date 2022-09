Omniva kaotab Jõgeva vallast kaks kirjakasti ja sulgeb ühe postkontori

Omniva postiasutuste Ida piirkonna juhataja Natalja Tervinski selgitas, et koos e-kaubandusega on kasvanud ka pakkide saatmine pakiautomaatides ja väheneb postiasutustes kohapeal teenuste kasutamine. Arvestades vähenevat postiteenuste kasutamist Sadala postipunktis kohapeal, otsustati selle tegevus lõpetada tuleva aasta alguses. Et kohalikud elanikud saaksid harjumuspäraselt jõulupakid ja aastavahetusel heade soovidega postkaardid teele saata või kätte saada, on sulgemine plaanis alles järgmise aasta 14. jaanuaril.