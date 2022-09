Lidl avab oktoobris Tartus teise poe

Uus Lidl kauplus asub Lõunakeskuse kaubanduspargi territooriumil Tallinna-poolses küljes. Esimesed neli nädalat pärast avamist on uues kaupluses erilised sooduspakkumised. Avamispäeval kell 17 toimub uue kaupluse juures ka kontsert ning külastajatel on võimalik õnneratast keerutades auhindu võita.

Lõunakeskuse kaubanduspargis asuv Lidli kauplus on esimene Eestis, mille ettevõte on rajanud ümberehitatud hoonesse. Kauplus on renoveeritud keskkonnahoidlikult, järgides rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on avar, kõrgete 8-meetriste lagedega 1400-ruutmeetrine müügisaal ning laiad vahekäigud mugavaks ostlemiseks. Samas hoones aadressil Optika 21 asub ka Mileedi lillekauplus.