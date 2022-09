Kambja vallarahvas saab linnaliini bussidega sõita sama hinnaga kui tartlased

Vallavanem Illari Lään sõnas, et sõlmitud leping on esimeseks sammuks omavalitsuse ühistranspordi võimaluste parendamisel. «Meie jaoks on oluline, et Kambja valla elanikud saavad kasutada samadel tingimustel linna ühistranspordi võimalusi kui tartlased ning et valda läbivad linnaliinid, tulenevalt meie elanike igapäevastest liikumisvajadustest,» sõnas Illari Lään.