Linn jätkab Tartu–Rahinge–Ilmatsalu kergliiklustee ehitust

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et uus kergliiklustee toob kindlasti juurde linna suunal rattaga liikujaid, sest tee läbib just linnalähedasi asulaid. «Möödunud aastal rajasime Ilmatsallu ka rattaringluse parkla ning kergliiklustee valmimine muudab rattaga liikumise kahtlemata oluliselt mugavamaks ning ohutumaks. Pean väga mõistlikuks ja vajalikuks, et kõik kuni kümmekond kilomeetrit linnast eemal paiknevad asulad saavad Tartuga kergliiklusteede abil ühendatud,» ütles Tamm.