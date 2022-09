Tuba külm ja linn pime – mis saab siis, kui Tartust kaob elekter?

Samas rõhutas ta, et valmisolek kõiksugusteks stsenaariumiteks peab nii või teisiti olema. «Tehnika võib meid alt vedada. Eks praktika on tõe kriteerium,» nentis Kapp.

Gren Eesti juhatuse esimees Margo Külaots ütles, et kuna ettevõttel on oma elektrijaam, siis soojatootmine ulatuslikust katkestusest ei seisku. Soojus liigub ikka edasi kaugküttevõrku ja jõuab hoonete soojussõlme. Küll aga tuleb tähele panna, et kui hoones elektrit ei ole, ei tööta ka soojussõlme pump ega toimeta soojust tuppa.