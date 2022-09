Linna kehtestatud parkimiskeeld ajab kohalikud elanikud marru

Kohalike seas tekitas aga kihutajatest enamgi pahameelt linna lahendus probleemile. Üleöö tekkisid liiklusmärgid, mis keelasid igasuguse parkimise Peetri kirikust kuni Peetri turuni, kirjeldas kohalik elanik Tiit Efert. See on probleemiks nendele elanikele, kellel on näiteks töökohustuste või remonditööde tõttu vaja kasutada tänavaäärset parkimist.