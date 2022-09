Tarmu Kurm: lukus logo

Heade mõtete linna – saan aru, et seda tunnuslauset, mis on igati õnnestunud ja erinevalt paljudest teistest ka aktiivselt kasutust leidnud, võib uue visuaalse identiteedi tingimustes samuti tarvitada – uus logo on sattunud kriitikalaviini alla. Eks hammaste teritamine käib sedasorti ettevõtmiste juurde niikuinii, aga nigelam on lugu sellega, et seegi logo on masinasse kinni jäänud. Mitte küll printimismasinasse, vaid plagiaadimasinasse. Mis omakorda võib tähendada, et kui sarnase logoga USA biomeditsiiniettevõte Absci otsustab loomevargussüüdistuse esitada või muul moel protesteerida, võib see piirata Tartu uue logo tarvitamisvõimalusi.