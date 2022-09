Tõnis Mölder: aeg avada RMK metsatagavara rahvale

Nüüd tuleb päästa, mis päästa annab, et Euroopa ühe metsa- ja ahjurohkeima riigi rahvas lihtsalt külma ei jääks. Üks lihtne ja kiire lahendus on täiesti olemas. On aeg luua jõulukuuskede ja kalastuslubade eeskujul kodumajapidamistele RMK küttepuude hankimise rakendus ehk rahvakeeli äpp. Selle eesmärk oleks, et Eesti rahvas saaks kuivanud või ka juba maha langenud puid riigimetsast ise koristada ja endale küttepuuks varuda. Nimetagem seda näiteks kuivikurakenduseks. Sellist kütet saaks oma tarbeks metsast sel talvel varuda igaüks, kokku näiteks kuni kümme tihumeetrit taotleja kohta. See poleks ilmtingimata kogu talvevaru, aga külma ka ei peaks enam kedagi jätma. See lisaks eelkõige kodumajapidamistele võimaluse ise oma selle talve küttevaru täiendada.