Karuga võib kohtuda ka Vereta Jahi ülevaateraamatus

Indrek Ilometsa koostatud raamatus «Vereta jaht 25» on rohkem kui 250 pilti, nende hulgas konkursi 25 aasta võidupildid ja 61 jahilise lemmikfotod. Karusid on näha üheksal leheküljel, ühel neist on tänavu peaauhinna võitnud Olavi Hiiemäe foto «Viimane urhatus».