Esilinastub sakslaste tehtud dokumentaalfilm Eesti tumemuusikast

Saksa filmitegijad Sebastian Dörner ehk Grave, Anna Apostata ja Phil Keller on valmis saanud oma järjekordse underground metal’i teemalise dokumentaalfilmi «Tartu Under The Horns» ehk «Tartu sarvede all». Mullu suvel külastasid nad meie linna ja siit lõuna poole jäävat Eestit, kaasas kaamerad. Esilinastus on 23. septembril kell 18 Elektriteatris.