HÄÄLETUS ON LÕPPENUD ⟩ Aita valida Tartu ja Tartumaa aasta toodet!

FINALISTID

Futuclass ehk virtuaalne keemiaklass põhikoolile

Futuclass koolitus. Foto: Erakogu

Futuclass on hariduslik õppemäng keemia ja füüsika õppimiseks 8. ja 9. klassi õpilastele. Lapsed omandavad keerulisi teemasid mängude kujul paremini, need on huvitavad ja kaasahaaravad. Virtuaalreaalsuse 3D-keskkond võimaldab koondada tähelepanu ja eemaldada segajad.

Futuclass on arendatud koosloomes Eesti õpetajatega ning kõik õpimoodulid on õpilastega läbi proovitud. Õppemängude disainis ja arenduses on erilist tähelepanu pööratud õpiväärtusele. Kõikide Futuclassi õpimoodulite jaoks on loodud juhendmaterjal.

Ninasprei BioBlock

BioBlock. Koroonaviirusevastane ninasprei. Foto: Eero Vabamägi

Eesti teadlaste ja ettevõtjate koostöös valminud SARS-CoV-2-vastaseid veise antikehi sisaldav looduslik ninasprei BioBlock on mõeldud viiruse leviku tõkestamise lisameetmeks, et ära hoida nakatumiskordaja tõusu ja vältida ulatuslike piirangute taaskehtestamist.

BioBlock sisaldab peale SARS-CoV-2 antikehade ka teisi väärtuslikke veise ternespiimas olevaid antikehi, millega inimesed puutuvad kokku iga päev, tarbides piima- ja lihatooteid. BioBlock takistab viirusosakeste sisenemist rakkudesse. Katsed tehti Wuhani ja uuemate muteerunud koroonaviirusetüvedega.

BioBlocki võib kasutada lisaks muudele kaitsemeetmetele kõikjal, kus sotsiaalne distantseerumine on keeruline: kodus, töökohal, koolis, treeningul, ühissõidukis ja teistes rahvarohketes kohtades. See looduslik lahus ei kuivata limaskesta.

Ternespiimapõhise ninasprei kontseptsiooni eestvedaja ja idee autor on Icosageni tegevjuht professor Mart Ustav.

CrystalSpace'i kuukaamera

Crystalspace´i kaamera insenerimudel Foto: Kaupo Kikkas

Tudengisatelliidi ESTCube-1 meeskonna inseneride asutatud ettevõte Crystalspace sõlmis lepingu tunnustatud kosmosetööstuse tehnoloogiaarendajaga Maxar Technologies stereokaamerate valmistamiseks NASA juhitud Kuu robotmissiooni jaoks, mis rajab teed inimeste minekuks Kuule 2024. aastal, ning esimese inimese Marsile saatmiseks 2028. aastal.

Crystalspace valmistas esimesed prototüübid kaameratest, mis läbisid edukalt esimesed katsetused ning jõudsid NASA koostööpartnerile edasiseks katsetamiseks.

Crystalspace toodab peamiselt kõrgkvaliteetseid väiksemõõdulisi kaamerasüsteeme nii kosmosesse kui vaakumkambritesse, mida kasutatakse maapealsetes keerulistes töökeskkondades. Crystalspace’i kliendid on nii Euroopa kui USA ettevõtted ja asutused, kaitsetööstusest kosmoseagentuurideni. Crystalspace valiti 2017. aastal Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatorisse.

Migrevention digitaalne peavalukliinik

Foto: erakogu

Tervishoiutehnoloogia ettevõte Migrevention on maailma esimene terviklikult digitaalne peavalukliinik, mis toetab kõiki aspekte migreeni ravi teekonnal – alustades patsientidest, kes vajavad tõenduspõhist ravi ja aidates spetsialistidel oma töövoogu hõlpsalt hallata täielikult digitaalse peavalukliiniku kaudu.

Kappazeta tarkvara põldude kaardistamiseks satelliitpiltide abil

Kappazeta töödeldavad radaripildid põldudel olevast biomassist. Foto: Ekraanitõmmis

Maailma rahvastiku kasvuga suureneb surve toota igal aastal rohkem toitu, kuid samal ajal väheneb põllumajanduseks sobiv maa.

Kappazeta tarkvara abil satelliidiandmetest ammutatud õigeaegse teabe abil saavad põllumehed teha paremaid otsuseid, teenida rohkem kasumit ja kasvatada paremat toitu. Suurte alade iganädalaseks jälgimiseks on satelliidifotod ülekaalukalt parim andmeallikas.

Kappazeta tipptehnoloogia teisendab Sentinel-1 radarsatelliidi algandmed masinõppe jaoks väärtuslikeks aegridadeks, mida kasutatakse nii teaduslikes kui ka tööstuslikes rakendustes.

Low Impacki tekstiilijääkidest ringluskarp

Tekstiilijääkidest toodetud ringluskarp Foto: erakogu

Low Impack pakub korduskasutatavaid e-kaubanduse pakendeid, mis on valmistatud taaskasutatud tekstiilijäätmetest. Low Impacki pakendilahendus on jätkusuutlik ja loodussäästlik alternatiiv tavapärasele pappkastile. Sel on tugev kaitsekonstruktsioon, seda saab korduskasutada kuni 50 korda, see on paindlik ja samas hoiab vormi. Ka on see vetthülgav ja kergesti kokkupandav. Loodud on erinevad suurused.

Nutikeris CLIFF

Disainkeris CLIFF. Foto: erakogu

Eesti disainerikeriste tootja Huum tootevaliku kõige uuem elektrikeris Cliff pälvis rahvusvahelisel disainikonkursil Red Dot Award tootedisainiauhinna.

Cliff on kompaktne ja nõuab erakordselt väikest ohutuskaugust. Seetõttu on see ideaalne lahendus väiksemate saunade jaoks.

Väikesed ohutuskaugused on saavutatud hoolikalt läbimõeldud ülesehituse ja sisemise õhutunneli paigutusega. Elektrikerise Cliff disaini autor on Mihkel Güsson ning insener on Anti Reiman.

LightCode Photonicsi 3D-kaamerad isejuhtivate sõidukite jaoks

LightCode Photonics 3D kaamera Foto: erakogu

LightCode Photonicsi meeskond annab robotitele 3D-nägemise originaalse, kvantoptikast inspireeritud valguse kujundamise põhimõtte järgi, mis võimaldab astuda sammu kõrvale kõrgtehnoloogilisest võidurelvastumisest aina suurema pikslite arvuga detektorite poole. Ettevõte kasutab oma tehnoloogias olemasolevate madala resolutsiooniga detektorite suurt potentsiaali, tõstes valgusteaduse ja tarkvara abil nende jõudluse tasemeni, mis on vajalik selleks, et muuta robotite liiklemine täpseks ja turvaliseks.

Uuenduslik lähenemine võimaldab andureid kasutada tarkvarapõhiselt ja pakkuda Lidari jõudlust, kasutades juurdepääsetavaid COTSi komponente taskukohase hinnaga.

LightCode Photonicsi meeskonna arendatava kaamera põhiomadused on silmapaistev jõudlus pimedas ja päevasel ajal, optimeeritud andmeedastuskiirus ja järeltöötlus, väike energiatarve ja madal modulaarne konfiguratsioon, tugev ja vastupidav tahkistehnoloogia.​

