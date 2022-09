Ülle Jukk: ons varemetel vaja restorani või vastupidi?

See, et mu töö ja ka hobi on seotud toiduettevõtjate, kohaliku toidu, toidufotograafia ning toiduajalooga, ei puutu kuidagi asjasse. Asjasse ei puutu ka see, kas selles restoranis hakatakse pakkuma odrajahuputru või molekulaargastronoomiat või mitu Michelini tärni restoran loodab saada. Asjasse ei puutu isegi see, kas varemete vahele soovitakse rajada restorani või mõnda muud liiki ärilist ettevõtet, näiteks kleidipoodi. Pakuvad ju mõlemad teatud sorti naudingut. Asjasse puutub kodust, koolist või elukoolist kaasa saadud lugupidamine väärtuste vastu, mis on meile pärandatud ning mida meie pärandame edasi.