Pean lugu headest kokkadest. Olen üliõpilastel soovitanud lugeda Anthony Bourdaini «Avameelselt köögist...», mis kirjeldab nende tänuväärset ja pingelist tööd, mille põgus kogemus kummati on minulgi. Siiski olen veendunud, et Toome varemed on üks neid väheseid kohti, kuhu Tartus restorani ega midagi sarnast ehitada ei tohi.