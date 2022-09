Kaili Ojamets: ärme kohuta ära andekaid ja julgeid

Tartu toitlustusmaastik on viimase kümne aastaga muutunud silmanähtavalt. See areng on tipnenud tänavu kolme Tartu restorani Michelini Guide’i tunnustamisega, mis on linnale mõistagi suur au. Meie armsast linnast leiab huviline valiku à la carte’i restorane, moodsas võtmes ja ka traditsioonilisi pubisid, õdusaid kohvikuid, lihtsaid võileivakohti, rahvuskööke. Just see peakski olema ühe toreda tänapäevase linna tunnusjoon – pakkuda valikuid, nii iseendile kui ka külla tulnuile, olla meelepärane nii toidukriitikutele kui kohapeal elavatele ja toimetavatele inimestele. Kuid nüüd ei tohi jääda loorberitele puhkama.