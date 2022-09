Gea Kangilaski: isiklikest kinganinadest ja soovidest tuleb kõrgemale tõusta

Me ei saa restoranimõtet hinnata ega ehitusele rohelise tule andmist isegi kaaluda enne, kui muinsus- ja looduskaitseküsimused on vastatud.

Tartu linna muinsuskaitsekomisjon arutas plaani 28. augustil ja leidis, et kavandatav ümberehitus on ebatavaline (kindlasti ka väljakutseterohke), mistõttu tuleb selle põhimõttelise sobivuse kaalumiseks ja kõigi kitsaskohtade võimalikult varajaseks avastamiseks saata see ehitismälestiste eksperdinõukogu keskaegsete mälestiste ja varemetega seotud küsimustega tegelevale töörühmale, muinsuskaitseameti menetluskomisjonile ning arheoloogiapärandi ja ehitismälestiste eksperdinõukogudele, kes hindavad ehituspärandi väärtuste säilimist projekti teostamisel. Tegemist on päris mitme riikliku taseme eksperte koondava komisjoniga, kellelt me hinnangut alles ootame.