Keskkonnaamet alustab Tartus karujahti

Ööl vastu pühapäeva salvestatud videost oli näha, kuidas mesikäpp pages Ropka parki. Linnaametnikud ja jahindusspetsialistid lootsid, et karu leidis siis tee linnast välja, aga kolmapäeva varahommikul jäi karu kaamerasilma ette hoopis linna teises otsa, kui Supilinnas märkas politseipatrull mööda Oa tänavat jooksvat mõmmikut. Pole täit kindlust, et tegu on ühe ja sama isendiga.