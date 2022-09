Tammeka noormängija siirdub tugevasse välisliigasse

17-aastase Õunpuu uueks koduklubiks saab Modena FC. Maailma vanima ülikoolilinna Bologna külje all paiknev Modena klubi võitis eelmisel hooajal Itaalia teise liiga Serie C tiitli, millega kindlustati pääs esiliigasse. Serie B-s pole meeskond ennast kõige paremini käima saanud: kuuest mängust on teenitud üks võit ja viis kaotust. Hetkel hoitakse 20-ne meeskonna konkurentsis 18. kohta.