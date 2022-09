Jaak Valge, Silver Kuusik: ära karda, Tartu linnavalitsus

Tartu arengu üks olulisimaid takistusi on elanike arvu langus ja elanike vananemine ning püstitatud on eesmärk kasvatada Tartu rahvaarv 2030. aastaks koguni 110 000-le. Nii on asjakohaselt märgitud 2015. aastal koostatud «Tartu 2030» arengustrateegias. Paraku, nagu näitasime suvel avaldatud artiklis (TPM, 22.7), kukkus linnavõim seatud eesmärgi ja ka teiste rahvastikupoliitiliste sihtide täitmises täielikult läbi.