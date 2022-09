Irja Alakivi: park või parkla?

Olenemata aegadest ja valitsustest on Toomemäge kui Tartu linna üht akadeemilist sümbolit suudetud au sees hoida, tema ajaloolisi, kultuuriloolisi ja loodusväärtusi parimal viisil esile tuua, nende püsimise eest hoolt kanda. Toomemägi on nii loodus- kui muinsuskaitse all. Suuremahulise ettevõtluse toomine Toomemäele tema kõige pühamasse kohta ajaloolise katedraali müüride vahele rikub pöördumatult Tartu olulisima vaatamisväärsuse ja ajaloomälestise, katedraali autentse ilme.