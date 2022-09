Finnair lõpetab Tartust lendamise, linn kaalub vedaja leidmist riigihanke korras

Tartu lennujaama esindaja Roman Kulikov ütles, et praeguse teadmise põhjal on viimane lend oktoobri viimasel reedel, kas ja millal lennud taastatakse, ei ole teada.

Põhjenduseks on toodud lennukite nappus, sest Soome riigile kuuluv Finnair vajab lennukeid Soome siseliinidel, kus on võidetud hankeid. Lennuplaani muutmise kohta tuli ametlik teade eile, märgid sellest, et mingi otsus on tulemas, olid õhus eelmisel nädalal.