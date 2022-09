OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu 2024 võtab luubi alla külalislahkuse Lõuna-Eestis

«Poolteist aastat on jäänud ajani, mil Tartu on koos Lõuna-Eestiga Euroopa kultuuripealinn. Veel on aega teha ettevalmistusi,» selgitas Kultuurikompassi peakorraldaja Angela Ader. «Peagi peavad kohalikud kultuuriürituste loojad või rahvamajade pidajad vastu võtma tavapärasest rohkem väliskülalisi. Kutsume sel korral Kultuurikompassist osa saama ka turismiettevõtjaid, kellega koos 2024. aastal Lõuna-Eestist võtta välja maksimum ning luua külalistele kustumatud kogemused ja mälestused.»

Osalemine Kultuurikompassil on tasuta. Kultuurikompassi foorum on korraldatud Tartu 2024, OÜ Acento ja Tartu linnavalitsuse koostatud keskkonnahoidlike ürituste korraldamise juhendi järgi.

Tartu ambitsioon on olla Eesti kultuurikorralduses suunanäitaja ja inspireerida enda nutikate lahenduste kaudu Euroopat. Kultuurikompassi foorum on kultuurikorraldajatele suunatud üritus, mille missioon on sütitada kultuurikorraldajaid, anda võimalus vabalt rääkida valdkonna olulisematest teemadest ja inimesi kokku tuua. Igal üritusel on oma teema, kus valdkonna eksperdid jagavad praktilisi nippe ürituste korraldamistest ning avavad strateegilist visiooni.