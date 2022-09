Tartu judotalent saavutas EMil kõrge koha

Esimeses ringis kohtus Aktas võistlusteks kaheksanda asetuse saanud Bosnia judoka Sara Mariciga, kellel on sellest aastast ette näidata hõbemedal ühelt U21 Euroopa karikaetapilt. Eestlanna alustas ettevaatlikult, püüdes vältida suuri vigu. Matši edenedes suutis ta aga järjest rohkem oma maadlust peale suruda, ning veidi pärast kaheminutilist maadlust näitas oskuslikku üleminekut püstimaadlusest maasmaadlusesse, pööras põgeneda üritava vastase kinnihoidmisesse ja fikseeris asendi kuni kohtuniku võitu tähistava märguandeni.

Aktas endast suuremale ja kogenumale vastasele ülemäära aukartust ei näidanud. Ozturki kõige ohtlikuma heite jaoks oli Eesti judotalendil vastus olemas, sest need rünnakud suutis Aktas tõrjuda. Mõni ohtlikum olukord tekkis, kui türklanna üritas heiteüritusest edasi minna valuvõttesse, kuid Aktas ei murdunud ja näitas head kaitset maasmaadluses.

Veerandfinaali jõudmine tähendas aga seda, et Aktas sai kaotuse korral jätkata võitlust pronksmedalile. Pääsu peale pronksmedalikohtumisse, läks 14-aastane eestlanna vastamisi Prantsusmaa sportlase Dounia Naceriga, kellel on sellest aastast ette näidata kuld ja kolm hõbedat-pronksi U21 Euroopa karikaetappidelt. Väga võitluslikus matšis saavutas prantslanna edu oma tugeva haarde saamises, kuid Aktas suutis ka ebasoodsatest olukordadest rohkem ohtlikke rünnakuid tekitada. Tasavägine matš läks lisaajale, mida maadeldi veel ligi kaks minutit, enne kui kohtunik Aktasele viimase ja vastase võitu tähistava kolmanda karistuse andis.