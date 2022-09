Marko Pomerants: Taagepera loodu on elus ja ta ise ka

Ma ei tea, kui paljud tartlased märkasid, et Tartu ülikooli sotsiaalteaduskond on saanud kolmekümneseks. Mulle, rakverelasele, on see fakt teada, sest olen selle teaduskonna vilistlane. Teaduskonna loomise au langeb Rein Taageperale, kes Tähe tänava kunagise füüsikahoone kesistes ja külmades oludes teaduskonna esimese dekaanina alustas. Puudu oli kõigest, välja arvatud tahe panustada Eesti akadeemilisse maailma.