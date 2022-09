Malle Pärn: linnavalitsus ja volikogu vastutavad linna vaimse keskkonna eest

Ma ei kadesta inimesi, kes julgevad olla eelarve (ja lisaeelarve) poolt. Jah, ametnikud on teinud tööd, me peame neid usaldama. Aga meie hääl on ju vastutus! Loomulikult on suurem osa eelarvest täiesti hea ja vajalik ja õige, aga liiga palju on selles küsitavusi. Oma toiduahela kasvatamise ja mõttetu raharaiskamiseni välja. Ja muudatusettepanekuid ei võeta isegi mitte kaalumisele.