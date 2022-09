Elurikkuse kasvatamiseks läheb mitu miljonit eurot

Kvissentali matkarajale tuleb õpperada, Jaamamõisa oja ümbrus saab mõnusaks puhkealaks. Lootust on ka Supilinna tiigil. Need on mõned muutused, mida toob kaasa linna elurikkuse rohering, Euroopa Komisjoni projekt, mille eesmärk on muuta linn rohelisemaks.