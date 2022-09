Ränilinna lisandub uus bussipeatus

Kui varasemalt algas ja lõppes bussi nr 1 teekond Fi peatuses, siis edaspidi on selleks Kvartsi peatus. «Eks me nägime ette, et sinna on tekkimas suurem elamurajoon,» selgitas Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona uue peatuse tagamaid.