Laurits Mägi: kuidas meid ümbritsevaid ohte vältida?

Peedu koolis korraldatakse sageli teemapäevasid. Kui ma ühel päeval kooli jõudsin, tuletas üks viienda klassi poiss meelde, et meil on tuletõrjeõppus ning et klassi on vaja kaasa võtta jope ja õuejalanõud. Meenus, et on ohutuse teemapäev «Märka ohtu!». Võtsin siis jalanõud näpu otsa ja astusin trepist üles. Kui klassi jõudsin, olin alguses päris imestunud, et kõigil meie klassi poistel on õuejalanõud jalas, sest tavaliselt oleme koolis sokis.