Pärtel Piirimäe: toomikiriku varemete väärindamisest

Debatt toomkiriku varemetesse restorani rajamise üle muutus mõlemalt poolelt kiiresti emotsionaalseks. Kriitikud on plaane nimetanud barbaarsuseks, toetajad sarjanud kriitikuid klassiviha õhutajateks. See näitab, et toomkiriku ning laiemalt Toomemäe tulevik on tartlastele hingelähedane ja oluline teema.