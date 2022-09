Maailmakuulus fotograaf aitab oma kaameraga eelarvamustest vabaneda

Möödunud nädalal avati Tallinnas Fotografiska fotomuuseumis psüühiliste erivajadustega inimestele pühendatud näitus, kus võib ka Sand­berg Hanssoni portreefotosid näha.

Linn, mis unustab

Julia Sandberg Hansson on pärit Stockholmist ning õppinud kunstiteadust Suurbritannias. Töö käigus sattus fotograaf Ameerika Ühendriikidesse, ta armus kiirelt sealsesse keskkonda ning asus elama Los Angelesse.

«Kui sa Los Angeleses midagi suurt teed, siis järgmiseks päevaks on see unustatud. See linn aitab kiirelt vead unustada, kuid selline kiire tempo pole kindlasti igaühele,» kirjeldas Sandberg Hansson oma kodulinna.

Sandberg Hansson ei ole end kunagi fotograafiks pidanud, kuid pildistada on talle alati meeldinud. «Kuna mul on väiksest peale olnud sotsiaalne ärevus ja kerged suhtlemisraskused, on fotograafia mulle avanud võimalusi inimestega suhelda, kutsunud mind nende ellu,» rääkis ta.

Töö käigus kohtus Sand­berg Hansson ülekaalulise, kuid enesekindlusest ja elurõõmust pakatava Angelinaga, kes fotograafi karjääri tema enda sõnul pea peale keeras. «See enesekindlus, kuidas suur naisterahvas end fotograafi ees lahti riietas, inspireeris mind,» lausus fotograaf. Sand­berg Hanssoni sõnul on kõige suuremad kehad just need, mida tegelikult kõige vähem nähakse. «Kui tihti te olete suures ülekaalus inimest alasti näinud? Ühiskond on sellised erilisused raamidesse surunud ning need inimesed ei julge tihtilugu end näidata ega vabalt tunda,» nentis ta.