Oktoobris täitub Elva suurte musklitega

Esimesed võistlused algajatele toimusid kulturist Imre Vähi algatusel juba 2010. aasta kevadel Tartu Kivilinna koolis. Läbi aegade on võistlejate arv kasvanud 14-lt 108-le ning lisandunud on järjest uusi võistluskategooriaid.

Võistlus on toimunud väga erinevates kohtades Tartu linnas. Peale Kivilinna kooli on võõrustajateks olnud Tartu ülikooli spordiklubi, Eesti maaülikooli spordiklubi, erinevad koolid ja Tartu üliõpilasmaja.

Paljudest Tartu võistlustel osalejatest on välja kasvanud väga tugevad sportlased, kes on edukalt Eestit esindanud välisvõistlustel. Nimekamad kindlasti mailmameistriks tulnud Oleg Anissimov, Euroopa meister Agne Kiviselg, Euroopa meistrivõistluste hõbe Siim Savisaar, samuti välisvõistlustel tublilt esinenud Janar Rückenberg, Siim Kelner, Õnnela Raudsepp, Siim Veri, Mari-Liis Mia Topp, Liis-Marian toomse ja Ats Lahi.

Kõige enam on osalenud nüüd juba masters kategooriasse kuuluv tuntud Tartu kulturisminägu Andrei Abrossimov, kes on lubanud ka sel korral oma suuri muskleid laval näidata. Näha saab ka, kuidas on ette valmistunud Men´s Psyhique võistlejad.