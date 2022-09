Metsarahvapäev toob Tartumaale rohkelt vabaõhuüritusi

Retke käigus tutvutakse metsa erinevate arenguetappidega ning kuulatakse põnevaid lugusid Eesti metsast. Järvseljal asub Eesti vanim metsakaitseala ehk 1924. aastal kaitse alla võetud 19-hektari suurune kvartal, kus kasvavas põlismetsas on keelatud igasugune inimese vahelesegamine metsaelu loomulikku käiku. Vastavalt osalejate vanusele ja huvidele saab grupi jaotada kaheks– lühem retk kestab orienteeruvalt tunni ning pikem poolteist.

Samuti on avatud suur Järvselja taimeaed, kus saab õppida, kuidas sirgub mulda külvatud puuseemnest ilus ja sihvakas metsataim. Üks mis kindel- põnevat tegevust jagub kõigile pereliikmetele kogu päevaks.

Peeter Änilase Koprauru metsas kasvanud kevadine värske karulauk on Tartu kandis vaat et sama kuulus kui Peipsi sibul või Muhu leib. Metsarahva päeval jagab ta oma teadmisi karulaugust ning pakub sellest vitamiinidest pakatavast imetaimest valmistatud salatit kõigile külalistelegi. Änilase metsas saab näha, kui kena võib välja näha mets, mida hooldatakse enda ning lastelaste jõul. Maitsva karulaugu kõrval ei jää ka teised maitseelamused kogemata: pohlad, kevadine kasemahl ning isegi musta pässiku seenest valmistatud chaga eliksiir- kõik on menüüs.